НовостиОбщество29 мая 2026 7:16

Сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июне

Дополнительные поезда будут курсировать в праздничные дни, посвященные Дню России
Екатерина МАРКЕЛОВА
Сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июне.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Между Нижним Новгородом и Москвой в июньские праздники будут курсировать сдвоенные «Ласточки». Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Количество вагонов в таком поезде увеличено с пяти до десяти. «Ласточка» №723 из Москвы в Нижний Новгород отправится в 21:15 11 июня, а прибудет на следующий день в 01:15. Также запланирован выезд из столицы на 20:54 14 июня с прибытием 01:00 следующего дня.

Из Нижнего Новгорода отправление ожидается 12 и 15 июня в 04:51. Прибытие в Москву – в 09:09.

Напомним, в поездах в направлении Москвы начали тестировать сервис входа по биометрии без дополнительных документов. Чтобы воспользоваться системой, необходимо указать в билете действующий паспорт, а также дать согласие РЖД на использование биометрии. Ее предварительно нужно зарегистрировать в Единой биометрической системе и Госуслугах. Система также действует в поездах до Костромы и Иванова.