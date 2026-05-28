НовостиОбщество28 мая 2026 12:53

890 километров дорог отремонтировали в Нижегородской области за год

Важной частью развития инфраструктуры является строительство дублера проспекта Гагарина
Василий КРОТОВ
890 километров дорог отремонтировали в Нижегородской области за год.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородская область находится в лидерах по объёму дорожного ремонта в рамках национальных проектов. В 2025 году приведено в нормативное состояние 890 км дорог. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.

- Мы убрали пробки на трассе Владимир-Муром- Арзамас благодаря запуску путепровода через железную дорогу у посёлка Выездное, - рассказа Никитин. - Крупнейший проект дорожной инфраструктуры - дублер проспекта Гагарина - также сейчас в процессе реализации. По итогам 25 года было выполнено 43% работ по второму и третьему этапам строительства, а на текущий момент уже 50%.