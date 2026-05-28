320 медицинских учреждений отремонтировали в Нижегородской области за год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Нижегородской области была проведена масштабная модернизация системы здравоохранения. За год в разных округах региона, включая малые города и поселки, были отремонтированы 320 объектов. Об этом в своем ежегодном отчете сообщил губернатор Нижегородской области. По его словам, это почти столько же, сколько было отремонтированы за предыдущие пять лет.

- В регионе построены четыре поликлиники для детей и взрослых, 28 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Закуплено более четырёх тысяч единиц современного оборудования. Мы ставим перед собой задачу по снижению смертности, - рассказал Никитин.

Как отметил губернатор, это уже дает свои результаты. Благодаря модернизации больниц и развитию сети сосудистых центров смертность от болезней системы кровообращения в 2025 году снизилась на 5,4%. Одновременно с этим снизилась смертность от онкологии.

Большое внимание уделяется высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, на федеральном уровне принято решение о строительстве областного онкологического центра. В 2028-2031 годах на него будет выделено 10,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

- Это будет хирургический корпус на 380 коек с операционным блоком и поликлиникой на 300 посещений в смену. Кроме того, планируем строительство центра радионуклеидной диагностики и терапии, - рассказал губернатор. - В конце 2025 года заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству центра. Таким образом, в едином периметре с больницей имени Семашко и Нижегородским онкологическим диспансером будет сконцентрирована высокотехнологичная медицинская помощь и организован замкнутый лечебно-диагностический цикл.

Впрочем, уже сейчас в регионе проводят по-настоящему уникальные операции. В 2025 свыше 23 тысяч жителей области получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

- Нижегородские врачи имеют базовую высокую квалификацию для проведения уникальных операций, среди которых первая в области трансплантация печени, а также пересадки почек и поджелудочной железы, - сообщил губернатор.