ТНТ проведет кастинг нового шоу талантов в Нижнем Новгороде.

Телеканал ТНТ проводит в Нижнем Новгороде офлайн-кастинг нового шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+). Отбор участников состоится 1 июня в студии Zvezdinka Hall. Столица Приволжья станет первой в списке городов.

Новый проект телеканала направлен на поиск ярких, самобытных и харизматичных людей со всей страны. Участники смогут побороться за приз в 10 млн рублей, возможность стать лицом ТНТ, а также заключение контракта с продюсерским центром. Ведущей шоу станет Анна Хилькевич.

На кастинге в Нижнем Новгороде конкурсантов будут оценивать представители продюсерской команды Gen Production — Владимир Порубаев, Владимир Силаев и Екатерина Миронова. Также ожидается приезд генерального продюсера проекта Константина Обухова. Участники кастинга могут показать все свои таланты: вокал, танцы, фокусы, рэп, пародии или любое другое необычное умение.