30 детсадов и 12 школ планируют построить в Нижегородской области в рамках КРТ.

В рамках реализации проектов комплексного развития территорий в Нижегородской области планируется построить 30 новых детских садов, 12 школ и пять поликлиник. Об этом в своем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Задача правительства Нижегородской области - создавать условия для привлечения и удержания своих кадров, делая регион привлекательным для жизни и работы. И здесь важным вопросом является обеспеченность комфортным жильём, - отметил Глеб Никитин.

По его словам, только за прошлый год на территории региона было построено 1,8 миллиона квадратных метров жилья.

- Постепенно основной объем строительства переходит под проекты комплексного развития территорий, - рассказал Глеб Никитин. – Это позволяет создавать сбалансированное комфортное пространство с жильём и инфраструктурой, отвечающей потребностям населения.

На данный момент в Нижегородской области заключено 27 договоров о КРТ. По ним планируется построить три миллиона квадратных метров жилья, обеспеченных современной инфраструктурой. Кроме того, в разных стадиях проработки находятся еще сто площадок КРТ, что в перспективе может обеспечить свыше 18 миллионов квадратных метров нового жилья.