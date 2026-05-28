Владимира Тужилина назначили зампредом правительства Нижегородской области.

Владимир Тужилин назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

- У Владимира Геннадьевича значительный опыт управленческой государственной работы,- отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя его кандидатуру. - В частности, помимо руководящих постов в коммерческих организациях, он уже занимал должность министра транспорта Донецкой Народной Республики, возглавлял Главное управление автомобильных дорог Нижнего Новгорода. Также он трудился на различных должностях в региональном правительстве. Последний год был министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По словам губернатора, в правительстве Владимир Тужилин будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

- В том числе он будет взаимодействовать с оперативным штабом Министерства энергетики Российской Федерации в части предотвращения угроз, связанных с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса, - рассказал Глеб Никитин. - Он будет курировать вопросы функционирования регионального сегмента, единого национального центра по предотвращению угроз.