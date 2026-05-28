«ТНС энерго НН» помогает пожилым и маломобильным гражданам освоить цифровые технологии

«ТНС энерго НН» стремится сделать цифровые сервисы максимально понятными и доступными для всех категорий граждан. Чтобы каждый клиент, независимо от возраста и физических возможностей, смог пользоваться всеми преимуществами технологического прогресса и чувствовать себя уверенно в современном мире.

Для этого компания развивает сотрудничество с органами социальной защиты населения. В рамках «Дней клиента» специалисты компании проводят обучающие мероприятия, на которых рассказывают, как пользоваться дистанционными услугами: личным кабинетом, мобильным приложением, сервисами онлайн-оплаты и передачи показаний.

Важной частью этого сотрудничества является обучение самих социальных работников. Специалисты «ТНС энерго НН» делятся с ними методиками и инструментами, чтобы соцработники могли самостоятельно и эффективно обучать своих подопечных использованию цифровых сервисов.

Почему это важно?

Для многих пожилых людей и маломобильных граждан освоение цифровых сервисов – это возможность самостоятельно решать бытовые вопросы, не выходя из дома. После обучения подопечные соцзащиты смогут легко и быстро передавать показания приборов учета, получать консультации специалистов и контролировать начисления через интернет.

Как проходят занятия?

Обучение проходит в формате мастер-классов. Сотрудники «ТНС энерго НН» на практике показывают, как зарегистрироваться в личном кабинете, пользоваться мобильным приложением, оплачивать услуги без комиссии и подключить электронную квитанцию.

По итогам занятия все участники получают памятки с инструкциями, магниты с куар-кодами для быстрого перехода к сервисам и другие полезные материалы. Это помогает закрепить полученные знания и использовать их в повседневной жизни.

Фото: «ТНС энерго НН»