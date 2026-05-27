Клиника «Тонус» в Дзержинске выделила 100 квот на МРТ для многодетных семей.

Качественная медицинская помощь – основа здоровья и долголетия населения. Особенно важна диагностика заболеваний у детей. Если в Нижнем Новгороде можно найти большое количество частных клиник и государственных больниц, в области такого разнообразия нет. К решению этой проблемы приблизилась сеть медицинских центров «Тонус», открывшая еще один филиал в Дзержинске. 27 мая состоялась торжественная церемония, которая дала официальный старт работе новой, уже 27-ой, клинике.

Медицинский центр в Дзержинске стал первым в Нижегородской области, где появился магнитно-резонансный томограф Siemens MAGNETOM Skyra экспертного класса с напряжённостью магнитного поля три Тесла. Руководство клиники, понимая, насколько важен этот аппарат для детской неврологии, приняло решение о выделении 100 квот на сумму более одного миллиона рублей на МРТ головного мозга для детей из многодетных семей. В рамках церемонии открытия было подписано соответствующее соглашение с «Ассоциацией многодетных семей». К участию в благотворительном проекте присоединились детская городская больница № 8 г. Дзержинска и Володарская ЦРБ.

Как рассказал главный врач медицинского центра «Тонус» в Дзержинске Алексей Майоров, данный аппарат МРТ является самым перспективным и лучшим в Нижегородской области с высокими градиентными показателями, которые позволяют получать более качественное изображение в короткие сроки.

– С детьми мы работаем с пяти-шести лет – в этом возрасте ребёнок уже может спокойно полежать 20 минут. Родители могут присутствовать рядом и держать ребенка за руку. Никакой опасности магнитное поле для человека не несёт, – сказал он.

– Мы предлагаем весь спектр исследований, в том числе с помощью контраста, а также специальные онкопротоколы – для диагностики метастатических процессов. Важно не просто увидеть процесс, а понять, насколько глубоко он зашёл, – добавил Алексей Майоров.

– Работа нашего центра отличается тем, что врачи лучевой диагностики всегда на месте, всегда на связи и всегда готовы к открытому диалогу с клиницистами из ЛПУ- – и частными, и государственными. Такая помощь взаимовыгодна и в конечном счёте работает на благо пациента, – подчеркнула директор сети медицинских центров «Тонус» Ольга Михалева.

Благодаря выделенным квотам у юных пациентов появится возможность получить качественную диагностику на современном аппарате МРТ. Он позволяет провести максимально точное исследование структур головного мозга – выявить эпилептические очаги, аномалии развития, последствия травм и другие патологии, которые на менее мощных аппаратах могут остаться незамеченными.

– При работе с маленькими пациентами нужна максимальная четкость из-за особенностей строения тела и организма. Поэтому мы сделали акцент именно на детях: им, как никому, важно иметь такие исследования, – сказала Ольга Михалева.

Однако клиника в Дзержинске не ограничивается одним аппаратом МРТ. Пациенты смогут получить полный спектр поликлинических услуг. В центре работают четыре аппарата УЗИ для сердца, сосудов и женского здоровья, есть цифровой рентген, скоро появится маммограф. Для осмотра лор-органов установлен гибкий эндоскоп, а проверить желудок и кишечник можно с помощью японского оборудования Olympus. Процедуру проводят в том числе и во сне.

В клинике ведут прием и разнообразные специалисты: невролог, нейрохирург, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог и гинеколог.

Кроме того, одним из ключевых направлений работы станет не только диагностика, но и малоинвазивное лечение. В клинике оборудована рентген-операционная с использованием С-дуги – системы точной рентгеновской навигации.

–Это система позволяет врачу видеть точку приложения и даёт 100-процентное точное попадание в цель при блокаде боли. Благодаря этому мы можем проводить эффективные блокады при болях в спине и суставах в амбулаторных условиях, без долгой госпитализации. Таким образом, клиника добивается полного цикла оказания услуги: от момента прихода к врачу, точной диагностики и результативного лечения за одно посещение. Человек пришел, решил проблему и ушел, пояснила Ольга Михалева.

– На достойном оборудовании должны работать достойные специалисты высокого уровня. Только тогда возможен максимальный результат. При этом мы никогда не забываем о важности сервиса – это неотъемлемая часть комфорта пациентов. Поэтому стараемся, соблюдая все санитарные нормы и правила, делать максимально уютным пребывание в клинике, – подчеркнула директор сети медицинских центров «Тонус» Ольга Михалева.