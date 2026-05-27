Партию редких экзотических птиц задержали в аэропорту Нижнего Новгорода.

В аэропорту Нижнего Новгорода сотрудники Россельхознадзора остановили попытку ввоза партии редких экзотических птиц. Во время проверки живого груза специалисты обнаружили серьезные нарушения в ветеринарных документах, после чего приняли решение вернуть животных отправителю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проходила в международном аэропорту Стригино. В составе груза находились восемь особо охраняемых птиц, среди которых попугаи ара, пальмовый гриф, венценосный орел и орёл-скоморох. Все они прибыли рейсом из Армении.

Как сообщили в ведомстве, в сопроводительных документах не было отметок о необходимых лабораторных исследованиях на орнитоз и птичий грипп. Кроме того, специалисты не нашли данных об идентификации птиц – отсутствовали сведения о микрочипах и кольцевании. Также не была подтверждена информация о происхождении животных из благополучных по заболеваниям территорий.

Еще одним нарушением стало количество перевозимых животных. По действующим правилам для личного пользования разрешено ввозить не более двух голов.

После ветеринарного досмотра Россельхознадзор отказал во ввозе партии на территорию России. Птиц передали перевозчику и отправили обратным рейсом в Армению.