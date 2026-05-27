Юрий Шалабаев призвал нижегородцев подавать заявки на Премию Нижнего Новгорода. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

До окончания приема заявок на соискание Премии Нижнего Новгорода остается пять дней. Об этом в своих социальных сетях напомнил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Каждый год в 16 номинациях вручаем премии авторам проектов, которые внесли значительный вклад в развитие Нижнего и прославили город за его пределами, - отметил Юрий Шалабаев. - Не сомневаюсь, что и в этом году мы увидим замечательные работы, благодаря которым наш город стал еще более комфортным и современным.

Говоря о премии, глава города напомнил о самых ярких примерах проектов последних лет. Среди них инновационный метод лечения бесплодия с помощью сканер-терапии, проект в области оптимизации нейронных сетей, работа по социализации детей с расстройствами аутистического спектра и открытие уникальной мультимедийной выставки о Максиме Горьком.

- Отдельным авторам и коллективам рекомендую не откладывать подачу заявки на последний день 31 мая. Заявляйтесь! – призвал Юрий Шалабаев.

Уже известно, что вручаться премии будут на торжественной церемонии накануне Дня города, запланированного на 15 августа. Вручать награды будет лично глава города Юрий Шалабаев.

КСТАТИ

Условия участия, а также необходимые документы - по ссылке. Конкурсные работы присылайте на почту: premiann@admgor.nnov.ru, а с вопросами звоните: 8 (831) 435-69-54.