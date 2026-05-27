Яна Лантратова помогла беременной обвиняемой вернуться в Нижний Новгород на роды

Беременной молодой женщине, обвиняемой в краже 11 тысяч рублей, изменили меру пресечения и разрешили выехать в Нижний Новгород, где ее ждут родные и заключен контракт на роды. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в своём телеграм-канале.

История получила широкий резонанс после публикаций в СМИ. По данным омбудсмена, девушку обвиняют в том, что она по ошибке расплатилась чужой неименной банковской картой в аптеке и магазине. Позже ущерб был полностью возмещен, а заявительница, как утверждается, просила прекратить дело, поскольку претензий к будущей матери не имеет.

Однако из-за подписки о невыезде беременная женщина не могла уехать в Нижний Новгород, несмотря на девятый месяц беременности и необходимость быть рядом с близкими перед родами. Лантратова обратилась к руководству Следственного департамента МВД России с просьбой обратить внимание на ситуацию и принять решение с учетом принципов гуманности.

Позже омбудсмен сообщила, что меру пресечения изменили. Она поблагодарила МВД России, а также руководство Следственного департамента за оперативную реакцию и внимательное отношение к делу. Теперь девушка сможет встретить рождение ребенка рядом с семьей, без лишнего стресса и тревоги.