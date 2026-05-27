НовостиЭкономика27 мая 2026 12:12

Щит для новых станций метро в Нижнем Новгороде назвали «Евдокией»

Первый тоннелепроходческий комплекс скоро начнет работу от станции «Горьковская»
Евгения ФРОЛОВА
Щит для нижегородского метро получил имя «Евдокия». Фото: Телеграм-канал «Метро НН»

Метростроители в Нижнем Новгороде завершают сборку первого тоннелепроходческого комплекса для строительства новых станций метро. В монтажную камеру на улице Горького уже опустили финальный элемент щита – ротор, который считается одной из главных частей комплекса. Новый тоннелепроходческий щит получил имя «Евдокия», сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Такое решение приняли по традиции подземных строителей – давать технике женские имена. Именно этот комплекс первым отправится от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы.

Название выбрали не случайно. Метростроевцы решили продолжить линию имен, связанных с историей и культурным наследием. Если первый щит носил имя святого князя Владимира, то второй назвали в честь святой Евдокии Дмитриевны – дочери Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, жившей в XIV-XV вв. Евдокия была одной из самых просвещенных женщин своей эпохи. В 1407 году она приняла монашество и была известна как преподобная Евфросиния Московская.