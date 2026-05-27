Почти 600 млн рублей дополнительно направят на ремонт нижегородских дорог. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на ремонт и содержание дорог в этом году будет дополнительно выделено 598,8 миллиона рублей. Корректировки бюджета согласовали на заседании городской Думы, сообщает ее пресс-служба.

Доходная и расходная части бюджета на 2026 год увеличены на 437,2 миллиона рублей, из которых 300,3 миллиона составляют собственные доходы города. Кроме того, как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, постатейно перераспределяются средства сложившейся экономии — ещё 998,5 миллиона рублей.

Помимо дорог, деньги распределят по следующим направлениям: 300 миллионов рублей — субсидия МП «Нижегородское метро», 181,9 миллиона — МУП «Городской водоканал» города Кстово для предотвращения банкротства и восстановления платежеспособности, 164,7 миллиона — на оплату выкупной стоимости при расселении граждан из аварийного жилья.

Также в бюджете заложены средства на содержание сетей ливневой канализации и ливневых насосных станций (19,5 млн рублей), восстановительные работы на склоне Зеленского съезда (19 млн рублей) и на улице Одесской (13,2 млн рублей).

Обновлённые параметры бюджета: доходы — 79,205 млрд рублей, расходы — 82,253 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.