Суд взыскал с Выксунского завода 10 миллионов рублей после гибели рабочего.

Выксунский городской суд обязал АО «Выксунский металлургический завод» выплатить компенсацию морального вреда родственникам сотрудника, погибшего на производстве. Общая сумма взыскания составила 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Трагедия произошла 12 мая 2025 года. Как установил суд, прессовщик труб погиб во время работ по замене уплотнительного манжета на гидравлическом прессе. Несчастный случай произошел прямо на рабочем месте.

После гибели мужчины его родственники обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Истцами выступили пять человек.

Суд частично удовлетворил требования семьи погибшего работника. Согласно решению, каждому из истцов завод должен выплатить по 2 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма компенсации достигла 10 миллионов рублей.

Пока решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.