Семь инвестпроектов на 589 млн рублей одобрили в Нижегородской области.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участков под семь инвестиционных проектов. Заседание прошло 26 мая под руководством заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общий объём вложений составит 589,2 миллиона рублей, а благодаря реализации проектов будет создано более 200 рабочих мест. Большинство инициатив относятся к промышленной сфере.

Среди одобренных заявок — два участка в Дзержинске под строительство зданий для производства блок-боксов и промышленных газовых хроматографов. Проект ООО «Хромос Инжиниринг» рассчитан на пять лет, площадь выделенной территории — 9 999 квадратных метров, инвестиции превысят 160 млн рублей. Также в Дзержинске появится предприятие по производству прицепов и цех по выпуску декоративных бетонных панелей для домостроения.

В городе Бор одобрен участок площадью 17,9 тысячи «квадратов» под завод по выпуску судостроительной продукции. Инвестор — ООО «Сфера Технологий» — планирует реализовать проект за три года, вложив 112,4 млн рублей.

Всего с начала 2026 года земельный совет региона одобрил проекты примерно на 20 млрд рублей, в рамках которых планируется создать около 1200 рабочих мест.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). С 2025 года поддержка бизнеса и предприятий стала частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.