Корпус дома-коммуны на Пискунова вновь выставлен на продажу за 132 млн рублей. Фото: ЭТП ГПБ

В Нижнем Новгороде снова пытаются продать один из корпусов знаменитого дома-коммуны «Культурная революция» на улице Пискунова – историческое здание площадью более 1,7 тысячи квадратных метров выставили на электронные торги за 132,6 миллиона рублей, сообщается на сайте ЭТП ГПБ.

Корпус № 5 комплекса «Культурная революция» представляет собой четырехэтажное нежилое здание – объект культурного наследия регионального значения, построенного в 1929–1932 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Владимира Медведева.

Цена ОКН в центре Нижнего Новгорода снизилась на 13 млн рублей. Фото: ЭТП ГПБ

Это уже не первая попытка найти покупателя. Осенью 2025 года тот же объект выставляли на продажу почти за 146 миллионов рублей, однако желающих приобрести историческое здание тогда не нашлось. Теперь стоимость снизили более чем на 13 миллионов рублей.

Один из корпусов дома-коммуны 1930-х вновь ищет покупателя. Фото: ЭТП ГПБ

Торги проходят в форме открытого электронного аукциона. Прием заявок продлится до 19 июня, а сами торги назначены на 10 июля 2026 года. Продавцом выступает Газпромбанк.

Справка КП

Дом-коммуна «Культурная революция» считается одним из самых известных памятников конструктивизма в Нижнем Новгороде. Комплекс состоит из пяти корпусов, соединенных подвесными переходами. В 1930-е годы здесь пытались воплотить идеи нового коллективного быта: для жильцов работали столовая, библиотека, душевые и другие общие пространства. Сегодня ансамбль остается одним из немногих сохранившихся домов-коммун в России.