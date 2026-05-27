Новую программу борьбы с диабетом утвердили в Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Документ предусматривает развитие системы помощи пациентам, раннее выявление заболевания и снижение смертности от осложнений диабета.

По данным программы, число жителей региона с сахарным диабетом продолжает расти. В 2025 году заболевание выявили более чем у 145 тысяч человек. Только за последний год врачи зарегистрировали свыше 10,8 тысячи новых случаев. При этом показатель заболеваемости в Нижегородской области оказался выше среднероссийского.

Особую тревогу у специалистов вызывает рост смертности, связанной с диабетом. В 2025 году от этого заболевания умерли 993 человека – почти на 11% больше, чем пять лет назад. Чаще всего осложнения диабета приводят к болезням сердца и сосудов.

Новая программа должна помочь улучшить диспансерное наблюдение пациентов, повысить доступность медицинской помощи и усилить профилактику. Отдельное внимание планируют уделить детям и подросткам, у которых также растет число случаев диабета.