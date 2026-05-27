62 млн рублей направят на поддержку садоводов в Нижегородской области.

В Нижегородской области в 2026 году на поддержку промышленного садоводства направят 62,2 миллиона рублей. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Средства пойдут на закладку многолетних насаждений, создание питомников и уход за садами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова, отрасль продолжает активно развиваться. Только в 2025 году в области заложили почти 25 гектаров новых многолетних насаждений. В их числе – яблоневые сады, ягодники и плодовые питомники. Общая площадь садов в регионе уже достигла 531 гектара, причем большая часть насаждений находится в плодоносящем возрасте.

Сегодня плодовые и ягодные культуры выращивают в девяти муниципалитетах Нижегородской области. Основными культурами остаются яблоки и черная смородина. За прошлый год хозяйства собрали свыше 1,3 тысячи тонн урожая – это значительно больше, чем годом ранее. Продукцию поставляют как в нижегородские торговые сети и перерабатывающие предприятия, так и за пределы региона.

Одним из крупнейших хозяйств отрасли остается Новый век в Шарангском округе. Сейчас площадь садов здесь составляет около 50 гектаров, а в ближайшие годы предприятие планирует расширить посадки до 80 гектаров.