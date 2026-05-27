Экс-игрока «Норманочки» Карину Тулупову прооперировали в Нижнем Новгороде

Бывшую игрока нижегородской «Норманочки» Карину Тулупову прооперировали в Нижнем Новгороде после серьёзной травмы голеностопа. Сейчас спортсменка выступает за петербургский клуб «Аврора», однако лечение решила проходить именно в Нижнем, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По словам лечащего врача спортсменки, у неё диагностировали острый передне-латеральный подвывих голеностопного сустава – травму, которая нередко встречается у футболистов и футзалистов из-за высоких нагрузок и резких движений на площадке. Операцию провели практически сразу после повреждения.

– По горячим следам выполнена артроскопия, связка прошита. После реабилитации Карина вернётся к полноценным игровым нагрузкам, – сообщил спортивный травматолог Алексей Крупко.

Для Тулуповой это уже не первая серьёзная травма. В 2022 году она также проходила лечение у нижегородского специалиста после разрыва передней крестообразной связки колена. Тогда спортсменке успешно восстановили колено, и, как отметил врач, связка выдержала все нагрузки в течение последующих четырёх лет.

Карина Тулупова – российская футзалистка, известная по выступлениям за нижегородскую «Норманочку». В составе команды спортсменка участвовала в матчах чемпионата России и считалась одной из перспективных молодых игроков. Позже она продолжила карьеру в петербургской «Авроре».