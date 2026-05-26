Хирурги из Нижнего Новгорода показали коллегам современные методы лечения рака. Фото: НИИКО НОКОД

Нижний Новгород стал площадкой всероссийского мастер-класса по лечению колоректального рака – одного из самых распространенных онкологических заболеваний. Нижегородские хирурги провели показательную операцию, за которой в онлайн-формате следили специалисты из 82 регионов России, а также врачи из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Операцию выполнил заведующий отделением онкопроктологии НИИКО «НОКОД», кандидат медицинских наук Виталий Терехов вместе с коллегами. Пациентке с ранней стадией заболевания провели лапароскопическое вмешательство – такой метод считается менее травматичным и помогает быстрее восстановиться после лечения.

Во время трансляции врачи обсуждали каждый этап операции, современные методы терапии и особенности принятия решений при ранних формах рака. По словам Виталия Терехова, специалисты отделения ежегодно проводят около полутора тысяч операций, а иногда хирургам приходится выполнять до шести вмешательств в сутки.

Только с начала 2025 года в Нижегородской области выявили почти 2,3 тысячи новых случаев колоректального рака. Медики отмечают, что благодаря диспансеризации заболевание все чаще удается обнаружить на ранних стадиях, когда лечение проходит эффективнее и легче для пациентов.