Суд обязал РЖД отремонтировать мост через Волгу под Нижним Новгородом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский областной суд обязал ОАО «РЖД» провести ремонт железнодорожного моста через Волгу, расположенного на перегоне Нижний Новгород – Котельнич. Поводом для разбирательства стали результаты проверки, которую провела Нижегородская транспортная прокуратура. На объекте специалисты выявили коррозию отдельных элементов конструкции, а также дефекты бетонных опор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о железобетонном мосте, который находится на 444-м километре железнодорожного перегона. Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации инфраструктурных объектов железнодорожного транспорта.

После выявленных нарушений транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника привести мост в нормативное состояние. Однако суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Тогда прокуратура подала апелляцию в вышестоящий суд. Нижегородский областной суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал РЖД выполнить необходимые ремонтные работы. В прокуратуре подчеркнули, что исполнение судебного решения находится на контроле.