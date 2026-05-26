НовостиПроисшествия26 мая 2026 15:50

Суд обязал РЖД отремонтировать мост через Волгу под Нижним Новгородом

Прокуратура добилась ремонта после выявленных дефектов конструкции
Евгения ФРОЛОВА
Суд обязал РЖД отремонтировать мост через Волгу под Нижним Новгородом.

Нижегородский областной суд обязал ОАО «РЖД» провести ремонт железнодорожного моста через Волгу, расположенного на перегоне Нижний Новгород – Котельнич. Поводом для разбирательства стали результаты проверки, которую провела Нижегородская транспортная прокуратура. На объекте специалисты выявили коррозию отдельных элементов конструкции, а также дефекты бетонных опор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о железобетонном мосте, который находится на 444-м километре железнодорожного перегона. Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации инфраструктурных объектов железнодорожного транспорта.

После выявленных нарушений транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника привести мост в нормативное состояние. Однако суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Тогда прокуратура подала апелляцию в вышестоящий суд. Нижегородский областной суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал РЖД выполнить необходимые ремонтные работы. В прокуратуре подчеркнули, что исполнение судебного решения находится на контроле.