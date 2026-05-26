Посадку на поезд по биометрии запустят на двух маршрутах из Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира».

На данный момент подтвердить личность с помощью биометрии могут пассажиры поездов, следующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

В этом году сервис запустят и в столице Приволжья. Посадка на поезд с использованием биометрии появится на маршрутах «Нижний Новгород – Киров» и «Нижний Новгород – Москва». Пассажирам больше не придется распечатывать билеты или предъявлять паспорт, достаточно заблаговременно сдать биометрические данные. При посадке проводник просканирует лицо пассажира, а программа сверит данные. Такая процедура займет всего несколько секунд, что заметно упростит посадку на поезд.

Напомним, в прошлом году в нижегородских многофункциональных центрах стали доступны госуслуги по биометрии. Сервис «Мигом» позволяет оформить более 100 услуг без предъявления документов, необходимо один раз зарегистрировать биометрические данные в банке, а при посещении МФЦ просто посмотреть в специальный терминал. При этом традиционный способ получения услуг по паспорту сохранился – каждый сам выбирает, как ему удобнее.

