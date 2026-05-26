Владислав Атмахов заметил скрытое повышение цен в нижегородских магазинах

В нижегородских магазинах наблюдаются признаки скрытого повышения цен. Не меняя стоимости товаров, производители начали заметно снижать их вес. В частности, вместо 1 килограмма сахара или гречки теперь продаются пачки по 800 или 900 граммов. Аналогичная ситуация и со сливочным маслом. Вместо привычных 200 граммов пачки стали весить 160-180 граммов. На это во время массовых рейдов по продуктовым магазинам обратил внимание координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов.

- ЛДПР выступает против скрытого механизма роста цен, вводящего граждан в заблуждение. Мы намерены не просто выявить такие случаи, а публично разоблачить компании, которые прибегают к этим махинациям. ЛДПР намерена добиваться справедливых и честных цен, - заявил Владислав Атмахов.

По словам депутата, такая ситуация наблюдается не только в Нижегородской области, но и во всех регионах России. Поэтому и решать проблему необходимо на федеральном уровне. В связи с этим председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уже обратился в ФАС с просьбой о проведении проверки товаров и цен.

Стоит отметить, что ранее ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», предлагающий обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную всем россиянам единицу измерения – килограмм, литр или сто граммов. Однако этот законопроект был отклонен.