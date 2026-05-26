Юрий Шалабаев назвал имена победителей фестиваля «Семья года-2026».

В Нижнем Новгороде подвели итоги городского фестиваля «Семья года-2026». В этом году он проводился уже в 26-ой раз. Участниками фестиваля стали 83 семьи, каждая из которых поделилась на мероприятии своими традициями и талантами.

- Каждая из них – это история любви, заботы, поддержки и настоящего единства. Большая радость и уважение, что многие воспитывают более трёх детей. Душа радуется за таких нижегородцев! –написал в социальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Нижегородцы делились своими секретами крепкой семьи, вместе рассказывали о любимых увлечениях, пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах в созданных своими руками костюмах. Жюри по единогласному решению присудило победу всем финалистам! Поздравляю!

Как отметил мэр города, итоговое выступление семей получилось очень ярким. Финал прошел в стенах обновленного Дворца детского творчества имени Чкалова. Здесь нижегородские семьи показали свои творческие номера, в которых поделились семейными ценностями и традициями.

- Основная цель фестиваля, который уже проходит много лет, – это сохранение традиционных российских ценностей, чествование семейных традиций. Это возможность для семьи поделиться определённым опытом, определёнными вариантами решения проблем, - рассказала директор городского департамента образования Ирина Борякова. - Очень хочется, чтобы фестиваль «Семья года» продолжал быть той связующей ниточкой, привлекая всё большее количество семей и увлекая их и в активную городскую жизнь.

К примеру, в семье Александра и Ирины Новиковых подрастает девять детей. Главный залог гармонии в такой большой семье – это терпение и взаимное уважение. В домашних хлопотах обычно принимает вся семья. При этом свободное время они тоже проводят вместе.

- Мы ежегодно ходим в поход всей семьей, ходим в храм – эта традиция уже, воскресный день мы должны провести в храме. Конечно, спорт обязательно, играем в волейбол всей семьей. Половина нашей семьи участвует в соревнованиях различных. Мы всегда проводим время вместе, – рассказал Александр.

КОНКРЕТНО

Какие семьи вышли в финал?

Усановы – Автозаводский район

Авдонины – Канавинский район

Голышевы – Московский район

Костромины – Нижегородский район

Кандеевы – Приокский район

Леонтьевы – Советский район

Костянко – Сормовский район

Новиковы – Ленинский район