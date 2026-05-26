Евгений Люлин рассказал, как спасается от информационного шума. ФОТО: ЗСНО.

В век цифровых технологий нижегородцы постоянно мониторят новости и листают ленты социальных сетей. Сталкиваются с информационным шумом и нижегородские политики. Своим рецептом цифрового детокса в интервью «КП-Нижний Новгород» поделился председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- Информационный шум – реальность, в которой мы все живем. Как депутат я нахожусь на связи с нижегородцами в социальных сетях 24/7, чтобы оперативно реагировать на обращения людей и следить за повесткой. Это часть ответственности перед регионом и жителями. Но, чтобы не выгорать, важно уметь переключаться. Моё место силы – родная деревня Чернуха в Лысковском округе. Там живая природа, лес, река – всё это заряжает меня энергией, – рассказал Евгений Люлин.