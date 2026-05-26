На Нижегородской станции аэрации стартует новый этап модернизации

Реконструкцию Нижегородской станции аэрации готовят к новому этапу. Фото: ОКО

Нижегородскую станцию аэрации готовят к началу второго этапа масштабной реконструкции. Сейчас специалисты завершают технологические мероприятия, необходимые перед стартом строительно-монтажных работ. По данным АО «ОКО», готовность превышает 95%. При этом станция продолжает работать в штатном режиме – очистка стоков для жителей Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района не останавливается. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во время реконструкции инженерные сооружения второй технологической очереди будут выводить из эксплуатации поэтапно. Это позволит сохранить непрерывную биологическую очистку сточных вод. На объекте уже установили щитовой затвор на распределительной камере первичных отстойников, оборудовали аварийный перелив на аэротенках, а также завершают ремонт песколовок. Кроме того, специалисты строят байпасную линию – резервный участок трубопровода для перенаправления потоков сточной жидкости.

Подготовительные работы согласованы с новым подрядчиком – компанией СоюзДонСтрой. Контракт с организацией заключили 12 мая 2026 года. В рамках второго этапа планируется реконструировать и построить заново 61 сооружение, включая станции ультрафиолетового обеззараживания. Также изменится технология обработки осадка: вместо устаревших иловых карт внедрят систему двухэтапного обезвоживания и термической сушки.

Нижегородская станция аэрации считается крупнейшим очистным комплексом региона. В сутки сюда поступает около 500 тысяч кубометров сточных вод. Масштабная модернизация объекта проводится впервые с момента его запуска в 1974 году.