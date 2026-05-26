Нижегородская телебашня засияет в честь последнего звонка.

Вечером 26 мая нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию, посвящённую последним звонкам в регионе. Об этом сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Тематическую подсветку организуют совместно с региональным министерством образования в рамках партнёрской акции. На гранях телебашни появится изображение колокольчика, которое периодически будет сменяться другими картинками: школьными принадлежностями на фоне классной доски и разноцветными воздушными шарами, взмывающими вверх. Кроме того, на медиафасаде высветят надпись «Последний звонок», стилизованную под детский почерк.

Полюбоваться праздничной иллюминацией можно будет с 21:00 до 21:30.