Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 13:00

Нижегородская телебашня засияет в честь последнего звонка

На гранях телебашни появится изображение колокольчика
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородская телебашня засияет в честь последнего звонка.

Нижегородская телебашня засияет в честь последнего звонка.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 мая нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию, посвящённую последним звонкам в регионе. Об этом сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Тематическую подсветку организуют совместно с региональным министерством образования в рамках партнёрской акции. На гранях телебашни появится изображение колокольчика, которое периодически будет сменяться другими картинками: школьными принадлежностями на фоне классной доски и разноцветными воздушными шарами, взмывающими вверх. Кроме того, на медиафасаде высветят надпись «Последний звонок», стилизованную под детский почерк.

Полюбоваться праздничной иллюминацией можно будет с 21:00 до 21:30.