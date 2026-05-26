Появилось видео из суда по делу мажора, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде.

Полиция опубликовала видео из зала суда, где избирали меру пресечения сыну миллиардера Сергею Корнилову. Молодой человек устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде и стал фигурантом двух уголовных дел.

Заседание проходило на фоне широкого общественного резонанса: напомним, 20 мая Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes вылетел на встречную полосу, спровоцировал массовую аварию и цинично комментировал произошедшее в соцсетях фразами: «Мажоры не умирают». Позже на него завели два уголовных дела, а сам он извинился, списав поведение на алкоголь.

Нижегородскому мажору избрали меру пресечения после пьяного ДТП.

Суд не стал отправлять Корнилова под домашний арест, как того просило следствие, однако удовлетворил ходатайство о запрете определённых действий. Наследнику миллиардера запрещено покидать дом в ночное время, посещать рестораны и бары с алкогольной продукцией, пользоваться средствами связи и интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.