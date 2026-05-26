Мажора, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде, доставили в зал суда.

Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП на жёлтом кабриолете в Нижнем Новгороде, доставили в зал суда для избрания меры пресечения. До этого он находился в изоляторе временного содержания. По данным ГУ МВД по региону, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Напомним, 20 мая Корнилов на Mercedes вылетел на встречную полосу, спровоцировал массовую аварию, после чего цинично комментировал случившееся в соцсетях. На молодого человека составили четыре административных протокола, а позже завели сразу два уголовных дела за хулиганство и агрессивную езду. Всего с 2025 года накопился 161 административный материал. Своё поведение он позже объяснил алкоголем и извинился.

Суд избрал для Корнилова меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следователь просила суд установить для молодого человека следующие ограничения: не покидать дом в ночное время, не посещать рестораны и бары с алкогольной продукцией, не пользоваться средствами связи и интернетом, не общаться со свидетелями по уголовному делу, а также не управлять автомобилем и иными транспортными средствами.