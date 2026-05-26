Электропоезд «Назад в СССР» запустят в Нижнем Новгороде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Тематический электропоезд «Назад в СССР» появится на Горьковской железной дороге в июне. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира».

Интерьеры вагонов нового тематического поезда будут выполнены в стиле прошлого века, где развлечь себя смогут и взрослые, и дети.

Так, в вагоне, оформленном в стилистике мультфильма «Ну, погоди!», все желающие смогут поиграть в популярную в прошлом игру про волка, ловящего яйца. Другой вагон перенесет пассажиров во времена детства и юности, о которых напомнят стоявший в каждой советской квартире холодильник «ЗиЛ», автомат с «той самой» газировкой и аромадиффузоры с запахами, которые навсегда сохранились в памяти людей.

Ещё два вагона посвящены творчеству Владимира Высоцкого и фильму «Любовь и голуби». В первом пассажиры смогут послушать пластинки и посмотреть выступления советского поэта, во втором - почувствовать себя героем любимого многими фильма.

Отметим, посетить новый тематический поезд нижегородцы и гости города смогут 3 июня 2026 года.