Некачественный творог выявили в Нижегородской области.

Нарушения в твороге выявили специалисты в Нижегородской области в ходе планового пищевого мониторинга. Об этом сообщается на сайте испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В одном из образцов эксперты обнаружили несоответствие жирнокислотному составу. Это может свидетельствовать либо о фальсификации продукта, либо о нарушении технологических процессов на производстве.

Таким образом, проверенный творог не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Результаты исследований уже внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. Там примут решение, какие меры предпринять в отношении нарушителей.