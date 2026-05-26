Суд по делу о хищении 844 ноутбуков начался в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области перед судом предстанут родственники, которых обвиняют в крупном мошенничестве и подделке документов. По данным следствия, в январе 2025 года мужчины организовали хищение 844 ноутбуков общей стоимостью свыше 96 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как считают правоохранители, после первой аферы обвиняемые готовили новое преступление. Речь шла о хищении 107 жидкокристаллических телевизоров, которые должны были отправить в Батайск Ростовской области. Однако реализовать схему мужчины не успели – грузовик с техникой остановили сотрудники полиции.

Во время расследования оперативники нашли часть похищенного имущества. Правоохранителям удалось установить местонахождение 137 единиц техники. Их изъяли и вернули на хранение потерпевшей стороне.

Кроме того, выяснилось, что старший из фигурантов пользовался двумя российскими паспортами. По версии следствия, один из документов был оформлен по подложным бумагам. Аналогичным способом мужчина получил и водительское удостоверение с недостоверными данными.

Уголовное дело уже направлено в Дзержинский городской суд. Фигурантов обвиняют по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. На время рассмотрения дела мужчины остаются под стражей.