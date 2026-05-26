Нижегородский студент стал донором и спас жизнь незнакомому человеку.

Студент второго курса факультета социальных наук ННГУ имени Н.И. Лобачевского Дмитрий Смирнов стал донором костного мозга для человека, которому срочно требовалась трансплантация. Молодой человек помог пациенту, с которым не был знаком лично, но оказался полностью совместим по результатам HLA-типирования, сообщили в пресс-службе университета.

В федеральный регистр доноров костного мозга Дмитрий вступил в 2025 году во время совместной акции университета и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова. Уже в марте 2026 года стало известно, что именно он подходит пациенту, которому требовалась срочная пересадка костного мозга.

Студент прошёл медицинское обследование и донацию гемопоэтических стволовых клеток крови. Процедура признана успешной, а пациент получил шанс на выздоровление.

Сам Дмитрий признаётся, что решение стать донором принял без раздумий. По его словам, желание помочь человеку было для него абсолютно естественным. Когда ему сообщили о совпадении, он сразу спросил, когда нужно приезжать на процедуру. Теперь молодой человек надеется, что однажды сможет встретиться с тем, чью жизнь удалось спасти.

Ректор университета Олег Трофимов отметил, что вуз уже много лет поддерживает донорское движение. За 17 лет сотрудники и студенты ННГУ совершили более 3000 донаций крови, а в регистр доноров костного мозга вошли почти 200 студентов.