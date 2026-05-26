Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 10:19

Жителя Нижегородской области поймали с оружием и взрывчаткой

Во время обыска у мужчины нашли боеприпасы, оборудование и взрывчатое вещество
Евгения ФРОЛОВА
Жителя Нижегородской области поймали с оружием и взрывчаткой.

Жителя Нижегородской области поймали с оружием и взрывчаткой.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области сотрудники регионального УФСБ совместно с полицией пресекли незаконное хранение оружия и боеприпасов – фигурантом уголовного дела стал житель региона, у которого во время обыска обнаружили детали огнестрельного оружия, боеприпасы и взрывчатое вещество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, в помещении, принадлежащем мужчине, нашли два пистолета, около 40 граммов взрывчатого вещества, патроны и пули калибра 9 миллиметров, гильзы, а также оборудование и приспособления для сборки, переделки и чистки оружия. Кроме того, были изъяты патрон светозвукового действия и боеприпас для гладкоствольного оружия.

После проверки в ОМВД России по Выксе возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Сейчас расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.