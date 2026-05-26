Глеб Никитин поздравил нижегородских предпринимателей с праздником.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей бизнес-сообщества с Днём российского предпринимательства. В своём обращении он подчеркнул, что именно от стабильной работы предприятий во многом зависит благополучие региона и уверенность жителей в завтрашнем дне, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам главы региона, сегодня предпринимательство – это не только экономика, но и важная социальная миссия. Нижегородские компании помогают школам и детским садам, поддерживают ветеранов и семьи участников специальной военной операции, вкладываются в развитие спорта, культуры и восстановление исторических объектов.

Отдельно губернатор отметил, что даже в непростых внешних условиях бизнес продолжает запускать новые инвестиционные проекты, строить производства и осваивать выпуск востребованной продукции.

– Предприниматели в Нижегородской области продолжают запускать инвестиционные проекты, строят новые цеха, осваивают выпуск критически важной продукции, развивают кооперацию. И это вызывает глубокое уважение, – подчеркнул Глеб Никитин.

Также глава региона напомнил, что власти продолжают расширять меры поддержки бизнеса. Речь идёт о налоговых льготах для резидентов особой экономической зоны «Кулибин», грантах, субсидиях на оборудование и помощи компаниям при выходе на новые рынки. По словам губернатора, задача правительства – сделать деловую среду более комфортной, снизить административные барьеры и создать условия для уверенного развития предпринимательства.