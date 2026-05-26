Нижегородка стала фигуранткой уголовного дела за ложь о ВС РФ.

В Нижегородской области сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД пресекли противоправную деятельность местной жительницы – женщина распространяла в интернете заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что подозреваемая публиковала в сети сообщения, которые выдавались за достоверные сведения. Размещенная информация содержала лживые данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

На основании собранных материалов Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.