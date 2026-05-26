Почти 1,5 млрд рублей направят на развитие метро в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 1,5 млрд рублей на развитие метро планируют направить в Нижегородской области. Такое решение поддержал комитет Законодательного собрания региона по бюджету при рассмотрении майских поправок к областной казне на 2026 год, сообщает «Ъ-Приволжье».

Основная часть средств – 1,186 млрд рублей – поступит на строительство двух станций в рамках продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена. Деньги выделяются за счет казначейских инфраструктурных кредитов.

Еще 269 млн рублей предусмотрено на проект продления Сормовско-Мещерской линии, где должна появиться станция метро «Сормовская». Об этом сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. При этом строительство станции в Сормовском районе пока так и не стартовало, хотя контракт на работы был подписан еще летом 2022 года. Изначально ввод станции планировался в декабре 2026 года, однако новые сроки реализации проекта пока не называются.

После принятия всех поправок доходы бюджета Нижегородской области составят 337,6 млрд рублей, расходы – 372,5 млрд рублей. Дефицит региональной казны увеличится до 34,9 млрд рублей. Вместе с тем госдолг области удалось сократить благодаря списанию 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов.