4 года колонии получил нижегородский бизнесмен за аферу на 31 миллион рублей.

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 55-летнему директору компаний «Феникс» и «Консалтинговая группа "Феникс"». Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Как установил суд, предприниматель находил людей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за долгов перед банками. Он обещал помочь снизить кредитную нагрузку, заключал с клиентами договоры юридической помощи, а затем оформлял займы под 72% годовых и ипотеку на их имущество.

Условия договоров намеренно составлялись так, чтобы заемщики быстро накапливали долги. В итоге мужчина через суд добивался взыскания задолженности и получал право на продажу заложенной недвижимости. При этом суммы займов были значительно ниже реальной стоимости квартир и домов.

Кроме того, директор привлекал знакомых и других жителей, предлагая вложить деньги под высокий процент в «Консалтинговую группу "Феникс"». С ноября 2015 года по февраль 2022-го он похитил у граждан более 17 миллионов рублей, которые потратил на личные нужды.

Общий ущерб по делу превысил 31 миллион рублей. Суд приговорил нижегородца к четырем годам колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда.