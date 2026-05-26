Три подростка из Заволжья привлечены к ответственности за экстремистский контент.

В Заволжье троих подростков привлекли к административной ответственности после проверки соцсетей. Сотрудники полиции во время мониторинга интернета обнаружили на страницах пользователей публикации с изображениями нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как выяснилось, запрещённые материалы размещали старшеклассники одной из школ города. В отношении подростков составили административные протоколы по статье о публичной демонстрации нацистской символики и символики экстремистских организаций.

Ответственность понесли и родители школьников. Их привлекли по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних назначила подросткам административное наказание. Кроме того, всех троих поставили на профилактический учёт. Сейчас с ними проводится индивидуальная профилактическая работа.

В полиции напомнили, что размещение и публичная демонстрация запрещённой символики в России запрещены законом и могут повлечь серьёзную ответственность.