Более 29 тысяч военных соцконтрактов заключили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области заключили более 29 тысяч военных социальных контрактов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщил представитель минсоцразвития Александр Бовин на заседании комиссии по патриотическому воспитанию Гордумы.

Этот механизм включает ежемесячные выплаты 10 тысяч рублей на ребёнка, помощь беременным и малоимущим семьям, компенсации на оплату ЖКУ. Оформлено свыше 22 тысяч выплат на детей, более 20,5 тысячи льгот по ЖКУ, около 9 тысяч выплат семьям с низким доходом и 756 - беременным.

Дети участников СВО могут бесплатно посещать детсады, кружки и секции, получать питание в школах, а также льготные путёвки в санатории. С апреля право на военный социальный контракт расширили на контрактников из других регионов. Родителям и супругам бойцов компенсируют расходы на твёрдое топливо, предоставили льготный проезд и бесплатное посещение культурных мероприятий.

Для удобства в регионе запустили мобильное приложение «ВСК-НН», где можно подать заявление на контракт и связаться с соцкоординатором.