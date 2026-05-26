19 поддельных купюр выявили в Нижегородской области

При расчётах наличными важно проверять подлинность купюр в момент получения. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

За первые три месяца 2026 года в банках Нижегородской области обнаружили 19 поддельных купюр. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали тысячерублёвые купюры — таких обнаружили 9 штук, что составило 47% от всех выявленных подделок. Также в регионе нашли шесть фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, по одной — 2000 и 100 рублей, а также две подделки номиналом 500 рублей. Кроме того, за отчётный период в области обнаружили пять фальшивых банкнот номиналом 100 юаней.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов напомнил, что при расчётах наличными важно проверять подлинность купюр в момент получения. Достаточно проверить как минимум три защитных признака — на просвет, на ощупь или при наклоне банкноты.

Ознакомиться с защитными элементами российских банкнот можно на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» или в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кассиры магазинов и других организаций могут пройти бесплатное обучение по определению подлинности денег на учебном портале Университета Банка России.

Всего в банковском секторе Волго-Вятского макрорегиона в первом квартале 2026 года выявлено 128 поддельных российских денежных знаков. Самыми популярными у фальшивомонетчиков оказались пятитысячные купюры — их обнаружили 63 штуки. Также нашли 46 подделок номиналом 1000 рублей, 6 — 2000 рублей, 3 — 500 рублей, 4 — 100 рублей, 2 — 50 рублей и четыре фальшивые монеты номиналом 10 рублей. Кроме того, в регионах округа выявили девять поддельных иностранных банкнот.