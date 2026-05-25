Резиденты ОЭЗ «Кулибин» вложили более 31 млрд рублей в новые производства

С момента запуска особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске её резиденты инвестировали в создание собственных мощностей 31,47 миллиарда рублей. Благодаря этим вложениям уже организовано свыше 1100 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, в условиях жёсткой денежно-кредитной политики именно льготный режим ОЭЗ и наличие готовой инфраструктуры привлекают крупных инвесторов — не только из региона, но и из других субъектов РФ и зарубежья. Для области это означает запуск новых производств и появление рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. Сейчас в «Кулибине» зарегистрировано 58 компаний-резидентов, причём больше половины из них работают в химической отрасли.

Среди ключевых направлений проектов — машиностроение и металлургия, выпуск товаров народного потребления (картон, гофробумага, яичная тара, бытовая химия), стройматериалов, а также проведение научных и опытно-конструкторских работ. Пятьдесят пять резидентов разместились на дзержинской площадке, ещё три — в городе Бор. Общий заявленный объём инвестиций по их проектам превышает 164 млрд рублей, в перспективе здесь планируют создать более 7400 рабочих мест.

На данный момент в дзержинской ОЭЗ уже смонтированы сети газо- и электроснабжения, в высокой степени готовности находятся локальные очистные сооружения и автодороги. Параллельно возводятся промышленно-производственные и административный корпуса — специалисты монтируют инженерные сети, кровлю, металлоконструкции, железобетонные конструкции и фасадные панели.

Сейчас дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает 724,7 гектара и включает государственную площадку (416,7 га), а также частные территории ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА», где инфраструктура уже готова. В ноябре 2025 года правительство России подписало постановление о расширении зоны ещё на 117,7 гектара за счёт участка в городском округе Бор. Таким образом, общая площадь ОЭЗ «Кулибин» теперь составляет 842,4 гектара.