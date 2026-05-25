В Нижнем Новгороде временно приостановят движение трамваев №6 и №7.

В ближайшие два дня в Нижнем Новгороде частично изменится схема движения электротранспорта. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», 26 мая с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение трамваев по маршруту №7. На следующий день, 27 мая, в это же время — с 10 утра до трёх часов дня — временно перестанут ходить и трамваи маршрута №6.

Ограничения вводятся в связи с проведением плановых работ на стыках рельсов. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения в расписании общественного транспорта.