Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт25 мая 2026 7:52

Нижегородские полицейские завоевали серебро на хоккейном турнире МВД

Лучшим вратарем был признан нижегородец Алексей Полунин
Екатерина МАРКЕЛОВА

В Нижегородской области завершился десятый X открытый юбилейный турнир МВД России по хоккею с шайбой. В соревнованиях участвовали 20 сборных команд из разных регионов.

В главном дивизионе – «Золотом кубке» – хоккеисты ГУ МВД по Нижегородской области дошли до финала. В решающем матче нижегородцы уступили коллегам из ГУ МВД по Москве и завоевали серебряные медали. Бронза досталась команде из Оренбургской области. Лучшим вратарем «Золотого кубка» признан нижегородец Алексей Полунин.

В категории «Серебряный кубок» победили полицейские Вологодской области, в «Бронзовом кубке» – сборная ГУ МВД по Волгоградской области. На церемонии закрытия начальник нижегородского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поблагодарил участников за бескомпромиссную борьбу и вручил призёрам кубки, медали и тематические торты с хоккейной символикой.