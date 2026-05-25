Нижегородские полицейские завоевали серебро на хоккейном турнире МВД

В Нижегородской области завершился десятый X открытый юбилейный турнир МВД России по хоккею с шайбой. В соревнованиях участвовали 20 сборных команд из разных регионов.

В главном дивизионе – «Золотом кубке» – хоккеисты ГУ МВД по Нижегородской области дошли до финала. В решающем матче нижегородцы уступили коллегам из ГУ МВД по Москве и завоевали серебряные медали. Бронза досталась команде из Оренбургской области. Лучшим вратарем «Золотого кубка» признан нижегородец Алексей Полунин.

В категории «Серебряный кубок» победили полицейские Вологодской области, в «Бронзовом кубке» – сборная ГУ МВД по Волгоградской области. На церемонии закрытия начальник нижегородского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поблагодарил участников за бескомпромиссную борьбу и вручил призёрам кубки, медали и тематические торты с хоккейной символикой.