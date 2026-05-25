Производство мяса, молока и яиц выросло в Нижегородской области.

Сельскохозяйственные организации Нижегородской области в январе – апреле 2026 года значительно увеличили ключевые показатели производства. Об этом сообщает Нижегородстат.

Объём выращивания скота и птицы на убой в живом весе достиг 72 тысяч тонн, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Производство молока также демонстрирует положительную динамику: за четыре месяца надоено 207 тысяч тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Средний надой от одной коровы составил 2 910 килограммов — это на 65 килограммов выше уровня января – апреля 2025 года.

Птицефабрики региона также нарастили объёмы: за отчётный период произведён 421 миллион яиц, что на 10% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.