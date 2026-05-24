НовостиПроисшествия24 мая 2026 17:41

13-летний велосипедист попал под машину в Павлове

Ребенок выехал на проезжую часть и не убедился в безопасности маневра
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В городе Павлово Нижегородской области 13-летний подросток на велосипеде угодил под колеса южнокорейского Hyundai. ДТП случилось сегодня, 24 мая, около двух часов дня на переулке Суворово, сообщили в Госавтоинспекции.

Как пояснили в ведомстве, мальчик выезжал на проезжую часть и, судя по всему, не убедился в безопасности маневра. Водитель иномарки, в свою очередь, не успел среагировать на его внезапное появление, в результате чего и произошел наезд.

Пострадавшего мальчика доставили в ЦРБ Павлова. Сейчас полицейские разбираются во всех деталях случившегося, по факту аварии проводится проверка.