НовостиОбщество24 мая 2026 17:08

Дмитрий Старостин проведет личный прием жителей в Нижнем Новгороде 16 июня

Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин проведет личный прием граждан. Встреча назначена на 16 июня и начнется в 13.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Старостин курирует международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи региона, а также работу АНО «ОКА». Прийти на прием могут жители Нижегородской области и другие граждане, чьи вопросы уже рассматривались по компетенции и требуют личного участия зампреда правительства.

Чтобы записаться, необходимо направить письменное или электронное обращение на имя Дмитрия Старостина с изложением сути вопроса. Прием заявок прекращается за пять рабочих дней до встречи, так что у желающих есть время до 10 июня.