Владислав Атмахов помог получить квартиру 19-летнему сыну участника СВО.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов помог получить квартиру 19-летнему Владимиру Пелевину из Володарска. Ранее он получил государственный сертификат на жилье, но воспользоваться им самостоятельно не смог – возникли бюрократические сложности.

- Уже долгое время Владимир не живет с мамой, а отец погиб на СВО, - рассказал Владислав Атмахов в своих социальных сетях. - Молодой человек получил государственный сертификат на жилье как меру социальной поддержки, однако воспользоваться им самостоятельно не смог, возникли сложности. Ему попросту отказывали в получении льготы.

- Сегодня Владимир собирает вещи и переезжает в свою новую квартиру в Дзержинске. Я лично поздравил его с этим важным событием и вручил памятный подарок, - рассказал Владислав Атмахов.

По словам молодого человека, покупка квартиры станет для него началом нового этапа в жизни. Он уже учится и работает в Дзержинске, а теперь у него здесь появилась и квартира.

- Мы всегда готовы выслушать, разобраться в ситуации и помочь. А все важные обращения я беру под личный контроль, - отметил Владислав Атмахов.