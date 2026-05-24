11-летний мальчик перевел мошенникам 60 тысяч рублей в Кстовском районе. Фото из архива, автор: МАКОВЕЕВА Светлана

В Кстовском районе 11-летний мальчик перевел мошенникам 60 тысяч рублей с карты матери. Ребенок поверил незнакомцу, который в игровом чате пообещал бесплатную валюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мать мальчика обратилась в полицию, когда увидела, что со счета исчезли деньги. Как выяснилось, сын коротал время за мобильной игрой на ее телефоне. Там в чате с ним связался неизвестный и сказал, что можно получить игровую валюту просто так, бесплатно. Мальчик заинтересовался и перешел по просьбе собеседника в мессенджер. Там ему объяснили, что нужно сделать: сфотографировать мамину банковскую карту с двух сторон и прислать снимки, а затем продиктовать код из пришедшего СМС. Ребенок выполнил все указания, и деньги с карты тут же списались. После этого незнакомец велел удалить сообщения от банка, а сам стер переписку.

Сейчас полицейские ищут причастных к преступлению. Уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ведомстве напоминают: контролируйте, как дети пользуются мобильными устройствами, и объясняйте им, что нельзя отправлять незнакомцам данные банковских карт и коды из СМС. Мошенники умеют втираться в доверие и используют для этого самые безобидные предлоги