Тело утонувшего мужчины извлекли из реки Теша в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Шатковском округе Нижегородской области водолазы извлекли из реки Теша тело мужчины. Сообщение о происшествии поступило 21 мая, а на следующий день спасатели завершили поиски, сообщили в ГУ МЧС России по региону

На месте работала водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России - пять человек и одна единица техники. Что именно произошло на воде, пока выясняется.

В МЧС в очередной раз призывают жителей быть осторожными на водоемах и не пренебрегать правилами безопасности. В случае ЧП звоните по телефонам экстренных служб.